Il Manchester City pensa a Dembele: incontro tra Viana e Sissoko ieri a Madrid

La pesante sconfitta per 3-0 al Bernabeu contro il Real Madrid ha complicato il cammino del Manchester City in Champions League, ma dietro le quinte il club inglese starebbe già pianificando le prossime mosse di mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo catalano Sport, a margine della sfida europea il direttore sportivo dei Citizens, Hugo Viana, avrebbe incontrato a Madrid Moussa Sissoko, agente dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.

L’incontro viene descritto come un primo contatto informale, ma il tempismo non è passato inosservato. Le trattative per il rinnovo di Dembélé con il PSG, infatti, procedono con estrema lentezza. Il contratto dell’esterno offensivo francese scade nel giugno 2028 e la dirigenza parigina considera la questione una priorità, soprattutto dopo le sue prestazioni di alto livello nelle ultime stagioni. Se il dialogo dovesse prolungarsi, però, il club della capitale potrebbe trovarsi costretto a valutare eventuali offerte per evitare una situazione contrattuale complicata.

Il profilo del 28enne è ovviamente molto apprezzato a Manchester, dove la dirigenza lo vede come un possibile rinforzo per il reparto offensivo. A Madrid era presente anche Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona in vista delle future elezioni contro l’attuale numero uno Joan Laporta. Font avrebbe incontrato anche l’amministratore delegato del City, Ferran Soriano; tra le idee del progetto di Font ci sarebbe anche quella di assicurarsi un’opzione su Erling Haaland nel caso in cui il centravanti norvegese, attualmente sotto contratto con il Manchester City fino al 2034, decidesse in futuro di lasciare il club inglese