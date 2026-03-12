Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Finalissima al Bernabeu o al Monumental? A spuntarla potrebbe essere... il campo neutro

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:56
Michele Pavese

La Finalissima tra Spagna e Argentina, prevista il 27 marzo a Doha, potrebbe cambiare sede a causa della situazione geopolitica in Medio Oriente. Le tensioni nella regione e il rischio legato ai bombardamenti hanno spinto gli organizzatori a valutare un trasferimento della partita lontano dal Qatar. Secondo diversi media spagnoli, tra cui AS e Cadena COPE, l’ipotesi più concreta sarebbe quella di disputare la sfida al Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. L’idea è sostenuta dalla federazione spagnola e dall’UEFA, ma la scelta non è ancora definitiva.

La federazione argentina, infatti, non sarebbe pienamente convinta. Il presidente dell'AFA, Claudio Tapia, ha espresso pubblicamente il desiderio di disputare la partita al Estadio Monumental di Buenos Aires, impianto del River Plate: "La Spagna vuole che si giochi nel loro Paese, io invece vorrei che la Finalissima si disputasse al Monumental", ha dichiarato il numero uno del calcio argentino.

Dal lato spagnolo, invece, il presidente della RFEF, Rafael Louzán, ha sottolineato che la partita dovrebbe idealmente giocarsi in campo neutro: "È evidente che potrebbe disputarsi in Europa, anche perché la maggior parte dei giocatori milita nei campionati europei". L’evento mette di fronte i campioni d’Europa e i vincitori della Copa América, in una sfida di prestigio a pochi mesi dalla Coppa del Mondo.

