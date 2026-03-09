In Qatar si torna a giocare a calcio: giovedì riparte la QSL, salva la Finalissima?

In Qatar si prova a tornare alla normalità nonostante la difficile situazione legata al conflitto in Medio Oriente scoppiato negli ultimi giorni. In quello che appare come un tentativo di tranquillizzare la popolazione, giovedì si tornerà anche a giocare a calcio: una novità potrebbe permettere di confermare la disputa della Finalissima a Doha il 27 marzo.

Durante questa settimana riprenderanno infatti le competizioni nazionali, tra cui la Qatar Stars League (QSL). Per giovedì sono stati riprogrammati tre incontri e i club hanno già ripreso gli allenamenti, adottando misure di sicurezza rafforzate vista la tensione nella regione. Nonostante siano emerse diverse alternative per la sede della Finalissima, la CONMEBOL e l’UEFA hanno confermato Doha come location definitiva. Una decisione finale sarà presa entro la fine della settimana, come comunicato congiuntamente dalle due federazioni.

La scelta di procedere con cautela mira a monitorare l’evolversi della situazione, dopo gli attacchi con droni e missili provenienti dall’Iran, che hanno messo sotto pressione il piccolo stato del Golfo, sebbene Teheran abbia dichiarato due giorni fa che non sarebbero stati colpiti paesi vicini. La graduale riapertura dello spazio aereo e la ripresa delle competizioni nazionali fanno sperare che Doha possa ospitare la Finalissima.