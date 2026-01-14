Il primo Real Madrid di Arbeloa è un disastro: 3-2 Albacete, è fuori dalla Copa del Rey
Il primo Real Madrid di Alvaro Arbeloa finisce male. Allo stadio Carlos Belmonte i blancos cadono 3-2 contro l'Albacete, venendo eliminati agli ottavi di finale di Copa del Rey.
L'Albacete si è portata avanti al 42' con Javi Villar. Nel primo tempo, al 3' di recupero, Mastantuono ha riportato la partita in parità. All'82' Iefte ha riportato avanti i padroni di casa. Illusorio il pareggio firmato da Gonzalo Garcia al 91', visto che poi è arrivato il colpo del ko al 94', ancora grazie a Iefte. Bisogna dire che il Real Madrid faceva fronte a tante assenze, vuoi per infortunio e vuoi per riposo programmato. Al contempo però in campo c'erano gioca
Il programma completo degli ottavi di finale di Copa del Rey
Partite già disputate
Real Sociedad-Osasuna 2-2 (4-3 d.c.r.)
Cultural Leonesa-Athletic Club 3-4
Deportivo-Atletico Madrid 0-1
Mercoledì 14 gennaio
Betis-Elche 2-1
Alaves-Rayo Vallecano 2-0
Albacete-Real Madrid 3-2
Giovedì ore 21
Burgos-Valencia
Racing Santander-Barcellona
