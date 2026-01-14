Il primo Real Madrid di Arbeloa è un disastro: 3-2 Albacete, è fuori dalla Copa del Rey

Il primo Real Madrid di Alvaro Arbeloa finisce male. Allo stadio Carlos Belmonte i blancos cadono 3-2 contro l'Albacete, venendo eliminati agli ottavi di finale di Copa del Rey.

L'Albacete si è portata avanti al 42' con Javi Villar. Nel primo tempo, al 3' di recupero, Mastantuono ha riportato la partita in parità. All'82' Iefte ha riportato avanti i padroni di casa. Illusorio il pareggio firmato da Gonzalo Garcia al 91', visto che poi è arrivato il colpo del ko al 94', ancora grazie a Iefte. Bisogna dire che il Real Madrid faceva fronte a tante assenze, vuoi per infortunio e vuoi per riposo programmato. Al contempo però in campo c'erano gioca

Il programma completo degli ottavi di finale di Copa del Rey

Partite già disputate

Real Sociedad-Osasuna 2-2 (4-3 d.c.r.)

Cultural Leonesa-Athletic Club 3-4

Deportivo-Atletico Madrid 0-1

Mercoledì 14 gennaio

Betis-Elche 2-1

Alaves-Rayo Vallecano 2-0

Albacete-Real Madrid 3-2

Giovedì ore 21

Burgos-Valencia

Racing Santander-Barcellona