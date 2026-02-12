Luis Enrique, messaggio al PSG: "È ora che si vincono i trofei". E risponde su Dembelé

L'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha parlato alla vigilia della trasferta contro il Rennes per la 22ª giornata di Ligue 1: "Quest'anno è particolare", ha esordito in conferenza stampa. "Abbiamo avuto tre settimane di vacanza dopo una stagione lunghissima. Per me è fondamentale avere i giorni necessari per lavorare, ma dobbiamo anche gestire la pressione, lo stress e la tensione che sono costanti in una squadra di alto livello. Il riposo serve per staccare, per ritrovare la gioia di venire ad allenarsi", ha analizzato il tecnico della capolista, a +2 sul Lens.

"Tutti pensano: 'Guadagnano tanto, sono sportivi, devono solo godersela'. È facile dirlo, ma c'è altro dietro. Riposare è una delle cose più importanti", ha ribadito Luis Enrique. Altri giornalisti si sono soffermati sulla stagione di Ousmane Dembélé, che ha interrotto il digiuno dal gol con la doppietta rifilata al Marsiglia prima dell'addio di De Zerbi: "È lo stesso della scorsa stagione e di due anni fa. Due settimane fa mi dicevate che era discontinuo, ora dite che è molto costante", ha fatto notare l'allenatore spagnolo. "È sempre lui. Quando ha continuità è un giocatore diverso, uno spettacolo da vedere. Dobbiamo solo godere della sua qualità", la chiosa su Dembele.

Giunti al mese di febbraio, però, c'è tanto in ballo per il PSG e Luis Enrique lo spiega lucidamente: "Conoscete la mia opinione sull'essere performanti per tutta la stagione. Se siamo 'tornati', è meraviglioso perché siamo nel momento clou. Ma la cosa più importante è vincere contro il Rennes per mettere pressione a Lens e Lione. È ora che si vincono i trofei. Spero di avere presto tutta la rosa a disposizione per essere ancora più forti".