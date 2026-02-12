Dro Fernandez si prende il PSG: contro il Rennes il giovane talento può partire titolare

Ambientamento rapidissimo per Dro Fernandez. Strappato al Barcellona durante il mercato invernale, il giovane talento spagnolo ha già fatto il suo debutto con il Paris Saint-Germain nel Classique contro il Marsiglia. Pur avendo avuto a disposizione appena una decina di minuti, il centrocampista classe 2007 ha lasciato sensazioni positive, mostrando personalità e qualità in un contesto tutt’altro che semplice.

Ora potrebbe arrivare subito un’altra grande occasione. Nella sfida contro il Rennes, in programma venerdì sera, Dro Fernandez potrebbe addirittura partire titolare, complice l’infortunio di Senny Mayulu. Un’ipotesi che non è stata esclusa da Luis Enrique, che in conferenza stampa ha aperto alla possibilità di dare spazio al giovane.

“Se può iniziare domani con l’infortunio di Mayulu? Sì, siamo aperti a utilizzare i giocatori che abbiamo in squadra. Ci piace osservare gli allenamenti per capire se sono pronti. La competizione è ovviamente più importante dell’allenamento, ma questo è un momento particolare per noi. Gli infortuni permettono anche di testare alcuni giocatori e poi ci adattiamo di conseguenza”, ha spiegato il tecnico spagnolo.

Parole che suonano come un’investitura, o quantomeno come un segnale di fiducia. Il PSG, alle prese con qualche assenza, potrebbe affidarsi al talento e all’entusiasmo del 18enne per dare nuova energia al centrocampo. La risposta definitiva arriverà venerdì sera, ma Dro Fernandez sembra già pronto a prendersi la scena.