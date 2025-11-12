Il Siviglia cerca la Joya del San Lorenzo: Facundo Gulli obiettivo per il mercato invernale

Si chiama Facundo Gulli, ha 20 anni ed è uno dei talenti emergenti del San Lorenzo de Almagro. Il centrocampista offensivo mancino è finito nel radar del Siviglia, che di recente ha mandato in Argentina il direttore sportivo Antonio Cordón per monitorare da vicino il ragazzo e altri giovani promettenti.

Gulli è un giocatore molto versatile: può agire come regista, trequartista o esterno offensivo, distinguendosi per la visione di gioco, la capacità di inserirsi in area e la creatività. Dal suo esordio in prima squadra la scorsa estate argentina, ha collezionato 11 presenze in campionato, segnando un gol e fornendo un assist, affermandosi come una delle grandi speranze del Ciclón. La sua clausola rescissoria è di 20 milioni di dollari (circa 17 milioni di euro), ma la grave crisi economica e istituzionale di San Lorenzo potrebbe facilitare una cessione a prezzo più basso, rendendolo un’opportunità interessante per club come il Siviglia.

Anche il club andaluso deve però fare i conti con vincoli finanziari: senza cessioni difficilmente potrà effettuare acquisti e, anche vendendo giocatori, il limite salariale ridotto condiziona ogni investimento. Gulli risponde al profilo ideale: un calciatore capace di muoversi tra le linee e portare creatività, una qualità che è mancata nella formazione di Almeyda in diverse fasi delle partite. Se l’operazione dovesse andare in porto, il Siviglia potrebbe assicurarsi una giovane promessa, un acquisto di prospettiva in grado non solo di rafforzare la rosa, ma anche di diventare un elemento chiave per gli anni a venire.