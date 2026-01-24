Ufficiale Il St Pauli rinforza la sua linea mediana: dall'Union SG viene acquistato Rasmussen

Volto nuovo in casa St Pauli, che ha definito l'ingaggio di Mathias Rasmussen dall'Union Saint-Gilloise. Di seguito il comunicato ufficiale del club tedesco: "L'FC St. Pauli ha ingaggiato il centrocampista Mathias Rasmussen dall'Union Saint-Gilloise. Il 28enne norvegese porta con sé l'esperienza maturata nella Jupiler Pro League belga e nelle competizioni europee allo stadio Millerntor.

Rasmussen (nato il 25 novembre 1997) gioca a centrocampo e può essere schierato sia come numero 8 che come numero 6. Ha giocato per l'Union Saint-Gilloise sia in Champions League che in Europa League. Prima del suo trasferimento in Belgio nel 2023, ha giocato in Norvegia, tra l'altro per il Brann Bergen.

In questa stagione, Rasmussen ha collezionato 16 presenze con l'Union nella Jupiler Pro League, segnando due gol e fornendo un assist. Ha inoltre giocato cinque partite di Champions League".