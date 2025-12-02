Coppa di Germania, l'Hertha travolge il Kaiserslautern. Passa il St. Pauli di Blessin

Sono terminati poco fa i primi due ottavi di finale della Coppa di Germania. L'Hertha Berlino ha dominato il Kaiserslautern in un match senza storia, imponendosi per 6-1. I padroni di casa hanno sbloccato il punteggio già al 5’ con Luca Schuler, autore di una doppietta, mentre tra il 20’ e il 31’ Marten Winkler e Kennet Eichhorn (a 16 anni il più giovane marcatore della storia della competizione) hanno ampliato il vantaggio. Nella ripresa, David Kownacki (75’) e Maurice Krattenmacher (80’) hanno completato la goleada, mentre Marlon Ritter aveva solo momentaneamente accorciato le distanze per il Kaiserslautern allo scadere del primo tempo.

Nell'altra sfida, il Borussia Mönchengladbach si è fatto sorprendere dal St. Pauli di Blessin. Il club di Amburgo è passato in vantaggio con Martijn Kaars al 43’, prima che Haris Tabakovic ristabilisse la parità per i Fohlen al 56’. A decidere il match ci ha pensato Louis Oppie all’83’, regalando agli ospiti una vittoria storica e la qualificazione ai quarti.