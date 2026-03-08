Bundesliga, Eintracht troppo piatto e fiacco: 0-0 con il St. Pauli. Il Bayer è lontanissimo

Povero di occasioni da rete e finito a reti bianche, il match tra St. Pauli ed Eintracht Francoforte non ha avuto un vincitore: 0-0 tra le due forze di Bundesliga, sebbene i Kiezkicker abbiano avuto un minor possesso palla ma comunque più vicini ai tre punti. A negargli la gioia della vittoria la sfortuna, con i due pali centrati che hanno fermato la squadra di casa sul più bello al Millerntor-Stadion.

Nessuno stravolgimento di classifica: le Aquile tedesche restano al settimo posto e sgranocchiano un punto al Leverkusen frenato (3-3) dal Friburgo; il St.Pauli aggancia Magonza e Colonia, con la testa fuori dalla zona retrocessione di due lunghezze in sfavore del Werder Brema terzultimo.

Questo il programma della 25^ giornata

Venerdì 6 marzo

Bayern Monaco - Borussia Monchengladbach 4-1

Sabato 7 marzo

Friburgo - Bayer Leverkusen 3-3

Lipsia - Augsburg 2-1

Mainz - Stoccarda 2-2

Wolfsburg - Amburgo 1-2

Heidenheim - Hoffenheim 2-4

Colonia - Borussia Dortmund 1-2

Domenica 8 marzo

St. Pauli - Eintracht Francoforte 0-0

Union Berlino - Werder Brema ore 17:30

Questa la classifica di Bundesliga

1. Bayern Monaco — 66 punti (25 partite giocate)

2. Borussia Dortmund — 55 (25)

3. Hoffenheim — 49 (25)

4. Stoccarda — 47 (25)

5. RB Lipsia — 47 (25)

6. Leverkusen — 44 (25)

7. Eintracht Francoforte — 35 (25)

8. Friburgo — 34 (25)

9. Augusta — 31 (25)

10. Amburgo — 29 (25)

11. Union Berlino — 28 (24)

12. Borussia M’Gladbach — 25 (25)

13. Colonia — 24 (25)

14. Magonza — 24 (25)

15. St. Pauli — 24 (25)

16. Werder Brema — 22 (24)

17. Wolfsburg — 20 (25)

18. Heidenheim — 14 (25)

La classifica marcatori

1. Kane (Bayern Monaco) 30 gol

2. Undav (Stoccarda) 15 gol

3. Luis Diaz (Bayern Monaco) 14 gol

4. Guirassy (Borussia Dortmund) 12 gol

5. Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) 11 gol