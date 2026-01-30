Ufficiale Il Villarreal si regala un nazionale americano: da Orlando arriva Alex Freeman

Il Villarreal ha ufficializzato l’ingaggio del difensore statunitense Alex Freeman, raggiungendo un accordo con Orlando City per il suo trasferimento. Il laterale destro vestirà la maglia gialla fino a giugno 2032, firmando un contratto di lunga durata che testimonia la forte fiducia del club spagnolo nel suo potenziale. Nato a Baltimora il 9 agosto 2004, Alexander Michael Freeman è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio nordamericano. Nonostante la giovane età, appena 21 anni, ha già accumulato un’esperienza significativa nella MLS, collezionando oltre 40 presenze. Prestazioni che gli hanno aperto anche le porte della nazionale maggiore degli Stati Uniti, con cui ha totalizzato 13 apparizioni.

Freeman è un terzino destro moderno, capace di unire grande forza fisica a una notevole velocità. Dotato di un’impressionante struttura atletica, si distingue per la spinta costante sulla fascia e per la capacità di incidere anche nella fase offensiva. All’occorrenza può essere schierato in posizioni più avanzate, sfruttando la sua progressione e la sua abilità nel coprire tutta la corsia destra.

Con la maglia della nazionale statunitense ha già lasciato il segno: in un’amichevole contro l’Uruguay è riuscito addirittura a realizzare una doppietta, dimostrando personalità e fiuto del gol anche in contesti internazionali. Il suo percorso di crescita è stato riconosciuto ufficialmente a fine 2025, quando è stato premiato come Giovane dell’Anno della MLS. Ora per Freeman si apre una nuova sfida in Europa: il Villarreal scommette su di lui come investimento strategico per il presente e soprattutto per il futuro.