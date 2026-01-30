Ufficiale Houston, abbiamo un ritorno in MLS: bomber Bogusz lascia il Cruz Azul dopo 1 anno

L’Houston Dynamo ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante polacco Mateusz Bogusz, acquistato a titolo definitivo dal Cruz Azul. L’operazione, annunciata congiuntamente dai due club, rappresenta uno dei trasferimenti più onerosi nella storia della franchigia texana (5,5 milioni di euro) e conferma le ambizioni del Dynamo in vista della stagione 2026.

Classe 2001, Bogusz ha firmato un contratto valido fino alla stagione 2027/28, con opzione a favore del club fino al 2029/30. Occuperà uno slot da Designated Player, in attesa del completamento delle formalità burocratiche legate al trasferimento internazionale. A 24 anni, l’attaccante arriva a Houston nel pieno della sua maturità calcistica, pronto a diventare uno dei punti di riferimento offensivi della squadra.

Già protagonista in MLS con la maglia del Los Angeles FC, Bogusz ha collezionato 60 presenze in regular season a partire dal 2023, vivendo un’annata da assoluto protagonista nel 2024: 20 gol complessivi in tutte le competizioni, numeri che lo hanno consacrato come uno dei migliori attaccanti del campionato. Nello stesso anno ha contribuito in modo decisivo alla conquista della prima U.S. Open Cup nella storia di LAFC e al raggiungimento della finale di Leagues Cup.

Dopo l’esperienza negli Stati Uniti, il passaggio al Cruz Azul gli ha permesso di arricchire il palmarès con la Concacaf Champions Cup 2025, oltre a raggiungere le semifinali del campionato messicano. Parallelamente, Bogusz si è affermato anche a livello internazionale, debuttando con la nazionale maggiore polacca nel 2024. Il suo arrivo chiude una campagna trasferimenti particolarmente ambiziosa per Houston, che ha inserito sette nuovi innesti di alto profilo. Un segnale chiaro: il club punta a competere ai massimi livelli e a lottare concretamente per i trofei nel 2026.