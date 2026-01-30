Ufficiale Inzaghi manda un giovane brasiliano in prestito: Kaio Cesar passa al Corinthians

Il Corinthians ha definito l’arrivo dell’attaccante Kaio Cesar, rinforzando il reparto offensivo in vista della stagione 2026. Il calciatore, di proprietà dell’Al-Hilal, approda al club paulista con la formula del prestito fino al termine dell’annata, con il Timão che si farà carico dell’ingaggio e potrà esercitare un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo al termine del contratto temporaneo.

Cresciuto nel settore giovanile del Coritiba, Kaio César ha iniziato il suo percorso tra i professionisti nel 2022 proprio con il club paranaense, mettendo in mostra qualità tecniche e margini di crescita interessanti. Nel 2023 è arrivata la prima esperienza internazionale, grazie al prestito al Vitória Guimarães, in Portogallo, tappa fondamentale per la sua maturazione calcistica. Le buone prestazioni hanno convinto il club lusitano a riscattarlo all’inizio del 2025, prima di cederlo immediatamente all’Al-Hilal, dove ha militato fino a oggi (19 presenze, 1 gol e 2 assist giocando perlopiù spezzoni).

L’operazione rappresenta un investimento mirato da parte del Corinthians, che aggiunge Kaio César a un gruppo di nuovi acquisti già significativo. L’attaccante è infatti il quarto rinforzo ufficiale per il 2026, dopo l’arrivo del difensore Gabriel Paulista, del terzino destro Pedro Milans e del centrocampista Matheus Pereira.