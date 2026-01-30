Ufficiale Il Lens cede un attaccante all'Angers: Goduine Koyalipou si trasferisce in prestito

L’Angers ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante centrafricano Goduine Koyalipou, che vestirà la maglia bianconera fino al termine della stagione con la formula del prestito dal Lens. Un’operazione che rafforza il reparto offensivo con un profilo in piena maturità calcistica e già abituato a diversi contesti competitivi europei.

Nato a Bangui il 15 febbraio 2000, Koyalipou è cresciuto nel settore giovanile dei Chamois Niortais, club che lo accoglie giovanissimo nel 2008 e con cui completa tutta la trafila fino all’esordio tra i professionisti nel dicembre 2017. In Ligue 2 si mette subito in evidenza, chiudendo la sua esperienza a Niort con oltre 60 presenze, sette reti e otto assist complessivi.

La sua carriera prende slancio a partire dal 2023, quando il prestito all’Avranches si rivela decisivo: 13 gol in 18 partite di National che attirano l’attenzione all’estero. In Belgio, con il Beveren, conferma il proprio fiuto del gol, mentre l’approdo al CSKA Sofia nel 2024 segna una vera esplosione. In Bulgaria diventa rapidamente il miglior marcatore della squadra, con 14 reti in 16 gare, numeri che convincono il Lens a puntare su di lui.

Il debutto in Ligue 1 è immediatamente positivo, con un gol alla prima da titolare contro il Le Havre. Dopo una breve esperienza in Liga con il Levante, Koyalipou approda ora ad Angers, dove cercherà continuità e centralità nel progetto tecnico. A livello internazionale, dopo aver vestito le maglie delle nazionali giovanili francesi, ha scelto di rappresentare la Repubblica Centrafrica, con cui ha già collezionato nove presenze. Un attaccante completo, abituato a segnare e a mettersi al servizio della squadra, pronto a lasciare il segno anche in Ligue 1.