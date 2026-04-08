Ligue 1, Paris FC-Monaco anticipata a venerdì: domenica c'è la maratona di Parigi

Il match tra Paris FC e Monaco, valido per la 29ª giornata di Ligue 1, ha subito una modifica dell’ultimo minuto. La partita, inizialmente prevista per domenica alle 15:00, è stata infatti anticipata a venerdì alle 19:00.

La decisione è arrivata su richiesta della prefettura di polizia, che ha chiesto alla Ligue de Football Professionnel (LFP) di evitare sovrapposizioni con un grande evento cittadino: la Maratona di Parigi, in programma proprio domenica nella capitale francese. La corsa, che si snoderà anche nel XVI arrondissement - nelle immediate vicinanze dello stadio Stade Jean-Bouin - avrebbe creato inevitabili problemi di accesso e viabilità. Per questo motivo, le autorità hanno ritenuto necessario anticipare l’incontro, così da garantire la sicurezza e una gestione più fluida della circolazione e dell’afflusso dei tifosi.

Dal punto di vista sportivo, la partita assume un’importanza differente per le due squadre. Il Monaco è in piena corsa per un posto sul podio, occupando attualmente la quinta posizione e puntando a scalare ulteriormente la classifica. Diverso il discorso per il Paris FC, tredicesimo e ormai lontano sia dalla zona europea sia da quella retrocessione, senza particolari obiettivi per il finale di stagione.