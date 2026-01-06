In 33 giorni Wilfried Nancy è diventato il peggior allenatore di tutti i tempi del Celtic

Nella giornata di lunedì è arrivato l'esonero di Wilfried Nancy dalla panchina del Celtic. Verrà ricordata come una delle peggiori della storia del glorioso club scozzese. Appena 33 giorni di mandato, nei quali ha guidato la squadra in 8 partite, perdendo in 6 occasioni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta nell'Old Firm contro i Rangers, per giunta in casa, per 1-3. Una situazione che aveva portato i tifosi ad abbandonare lo stadio anzitempo per protesta.

E pensare che durante questo brevissimo interregno, Nancy aveva persino al possibilità di vincere un trofeo, ritrovandosi un Celtic arrivato in finale di Coppa di Lega. E invece ecco un clamoroso ko ad Hampden Park contro il modesto St. Mirren.

Nancy paga il suo integralismo tattico, non volendosi schiodare dal suo amato 3-4-3 nonostante mancassero giocatori adatti a questo sistema di gioco. E pensare che prima del suo arrivo la squadra, col traghettatore Martin O'Neill aveva vinto 7 delle ultime 8 partite. O'Neill che ha ripreso il suo posto a furor di popolo. Nancy se ne va bollato come "peggior allenatore di sempre del Celtic". Il primo subentrato sulla panchina degli hoops a perdere le prime due partite. Che poi diventeranno 4.

A guadagnarci c'è il campionato scozzese, che una volta tanto potrebbe vedere una vincitrice che non sia Celtic o Rangers. Anche i cugini protestanti, infatti, sono in difficoltà. Le due squadre sono attualmente appaiate al secondo posto, sei lunghezze dietro gli Hearts. Pensate che l'ultima squadra a rompere il duopolio fu l'Aberdeen nel 1985. Squadra all'epoca allenata da Alex Ferguson, ancora lontano dal diventare l'allenatore più longevo e vincente del Manchester United fino ad essere insignito col titolo di Sir.