Ufficiale Sconfitto nell'Old Firm, il Celtic non perdona: esonerato Nancy dopo appena 8 partite

La sconfitta nell'Old Firm di questo fine settimana si è rivelata fatale per Wilfried Nancy. Fischiato dal pubblico del Celtic dopo la brutta caduta per 3-1 della sua squadra contro i Rangers, l’allenatore francese è stato esonerato proprio dal club scozzese nelle ultime ore. È durato dunque 8 partite il mandato del tecnico 48enne, annunciato come nuova guida giusto lo scorso 4 dicembre, seppur con una media scabrosa di 0,75 punti a gara.

Il comunicato ufficiale

"Il Celtic Football Club annuncia oggi di aver deciso di risolvere il contratto dell’allenatore Wilfried Nancy con effetto immediato. Il Club ringrazia Wilfried per il lavoro svolto e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro.

Anche gli assistenti di Wilfried, Kwame Ampadu, Jules Gueguen e Maxime Chalier, lasceranno il club, e li salutiamo con i nostri migliori auguri.

Il Club può inoltre confermare che Paul Tisdale ha lasciato il suo incarico di Responsabile delle Operazioni Calcistiche. Ringraziamo Paul per il contributo fornito in questo ruolo. Un ulteriore aggiornamento per i tifosi sarà fornito non appena possibile".