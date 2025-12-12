Celtic, il tecnico Nancy controcorrente: "Capisco i fischi ma io ho visto anche cose buone"

Wilfried Nancy è diventato il primo allenatore del Celtic a perdere le sue prime due partite e lo fa con un roboante 0-3 nel primo tempo infittogli dalla Roma, che ha addirittura fatto così infuriare i tifosi che parte di essi hanno iniziato a svuotare le tribune di Celtic Park già al termine della prima frazione. "Rispetto i tifosi, sono davvero importanti per noi", ha detto a TNT Sports. "Sono fondamentali, lo sanno. Giochiamo per loro, questo è chiaro. Non erano contenti della situazione, quindi lo hanno dimostrato. So dove stiamo andando. Per il momento, in termini di risultati, non è questo che vogliamo".

Il tecnico si dice comunque positivo per il futuro, nonostante la classifica di Europa League veda gli scozzesi al 24esimo posto, ultimo disponibile per accedere al playoff: "Mi è piaciuto molto il secondo tempo, una buona reazione. Abbiamo giocato con un po' più di vicinanza tra i giocatori per evitare la pressione. Non mi piace parlare di fortuna, ma il primo gol che abbiamo subito non ci ha aiutato. Rimontare non è stato facile. L'atteggiamento è stato buono. Il secondo tempo è andato meglio, ma non è bastato. Non posso dire che non ci abbiano provato. Ci hanno provato. Avremmo dovuto riuscire a connetterci un po' di più, ma non ci siamo riusciti. Non sono preoccupato perché mi piace molto la reazione.

Questa è la cosa più importante. Meritano almeno di segnare un gol per vedere se la dinamica può cambiare. Ho già visto cose buone. Il risultato non è quello che volevamo, ma ho già visto cose buone".