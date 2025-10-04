Manchester City, Savinho dopo il rinnovo: "Sensazione speciale. Voglio crescere con Pep"

In estate sembrava dovesse partire in direzione Tottenham, invece Savinho non solo è rimasto nel Manchester City, ma nella giornata di oggi ha rinnovato anche il proprio contratto con il club fino al 2031. Ad annunciarlo sono stati gli stessi Citizen sul proprio sito ufficiale, attraverso la seguente nota:

"Savinho ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Manchester City, un accordo che estenderà la permanenza dell'esterno all'Etihad fino all'estate del 2031. Il nazionale brasiliano ha avuto un grande impatto da quando è arrivato al City dal Troyes nell'estate del 2024. Dotato di straordinarie doti naturali, di una velocità incredibile e di una straordinaria abilità nel dribbling, si è rapidamente adattato alle esigenze specifiche della Premier League. In totale, Savinho ha collezionato 48 presenze in tutte le competizioni nella sua prima stagione all'Etihad, realizzando tre gol e 13 assist e contribuendo alla vittoria del Community Shield del 2024 da parte del City".

Queste le parole del brasiliano: "È una sensazione davvero speciale sapere che Pep e il Club hanno riposto così tanta fiducia in me. Significa davvero molto per me e la mia famiglia. Sento di avere ancora molto da migliorare: sono ancora giovane e ho tanta voglia di continuare a imparare, ma so che lavorare con Pep e il suo staff mi aiuterà a continuare a crescere come giocatore.

Fin dal mio arrivo, ho adorato il mio periodo al City. Tutti al Club, compresi i nostri fantastici tifosi, mi hanno fatto sentire a casa qui a Manchester. Voglio ringraziare tutti per l'aiuto che mi hanno dato finora e prometto che farò tutto il possibile per aiutare questo fantastico club a raggiungere nuovi successi".