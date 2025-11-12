Jadon Sancho, altra fuga a Dortmund? Nemmeno per sogno: il Borussia non lo vuole più

Non è un'idea che sfiora i pensieri del Borussia Dortmund. Sebbene Jadon Sancho abbia lasciato un'impronta profonda dalle parti del Signal Iduna Park e nei cuori dei tifosi gialloneri tra il 2016 e il 2021, la dirigenza del club di Bundesliga è irremovibile a proposito della suggestione. Secondo quanto rivelato dalla BILD, noto quotidiano tedesco, quando il management del BVB si è confrontato in merito alla possibilità di accogliere nuovamente l’esterno inglese classe 2000, la risposta è stata perentoria.

Sancho, 25 anni, in estate ha lasciato nuovamente il Manchester United per allontanarsi dai fantasmi di Ten Hag e dalla rigidità di Amorim, così come per rilanciarsi in un altro club. Per l'ennesima volta in prestito, stavolta all’Aston Villa. Con un contratto concesso dai Red Devils e che lo tiene a contatto con il Villa Park e Unai Emery fino a giugno 2026. La nuova sistemazione e il nuovo tecnico, tuttavia, non gli stanno portando fortuna e nemmeno fiducia, con soli 336 minuti trovati sinora in stagione.

Situazione, questa, che ha alimentato diversi rumor su un possibile ritorno lì dove è sempre stato bene: in Bundesliga, al Borussia Dortmund. Ma la stampa tedesca è certa: i dirigenti del club non sono convinti che Sancho sia in grado di ritrovare la forma che in passato lo aveva reso uno dei talenti più brillanti d’Europa con la maglia giallonera indosso. Inoltre, lo stipendio alle stelle del giocatore - uno dei più alti della Premier League - rappresenta un ulteriore motivo per il quale i “gialloneri” di Dortmund si terrebbero alla larga da lui.