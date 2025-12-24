Aston Villa, la svolta di Sancho: "Adesso chi mi sta accanto deve avere uno scopo"

Jadon Sancho torna a farsi sentire, e lo fa affidando al proprio profilo Instagram un messaggio criptico ma decisamente determinato. Attraverso una serie di undici tra scatti e citazioni, l'esterno inglese ha voluto lanciare un segnale chiaro sulla sua nuova fase di carriera all'Aston Villa: "Nella mia nuova stagione, chi mi sta accanto deve avere uno scopo. È una questione personale", si legge in uno dei post. E ancora: "Distanza. Silenzio. Pace", seguito da un perentorio "In missione".

Nonostante un minutaggio finora ridotto a Villa Park, il futuro di Sancho sembra destinato a cambiare marcia nella seconda parte dell'anno, con il 2026 che dunque dovrebbe essere finalmente 'il suo anno'. Unai Emery ha infatti lasciato intendere che l'ex Manchester United e Dortmund avrà un ruolo centrale nella seconda metà della stagione.

I Villans stanno vivendo un momento magico: dopo un avvio complicato (cinque gare senza vittorie), la squadra è risalita fino al terzo posto in Premier League, a soli tre punti dalla vetta. Con un calendario sempre più fitto tra impegni nazionali e internazionali, il tecnico spagnolo avrà bisogno dell'intera rosa per mantenere certi ritmi. "Nella seconda parte della stagione, credo che ci darà molto. Ho fiducia in lui", ha dichiarato Emery all'inizio della settimana.