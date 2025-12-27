Chelsea ko per la 5^ volta, Maresca: "Dominato per un'ora, cambi di Emery decisivi"

L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha commentato ai microfoni della BBC la sconfitta rimediata dai suoi a Stamfford Bridge contro l'Aston Villa: "Penso che per un'ora, fino a quando non abbiamo subito gol, abbiamo dominato la partita" - le sue parole - ". Siamo stati molto bravi. Purtroppo, dopo, la dinamica della partita è cambiata un po'. Credo che quando loro hanno segnato l'1-1, avremmo potuto segnarne altri due o tre".

Le sostituzioni di Emery a metà del secondo tempo hanno cambiato la partita? Questo il pensiero di Maresca: "Sì, hanno cambiato le dinamiche. Ma ripeto, nel primo tempo e nei primi 15 minuti della ripresa avremmo dovuto segnare più gol", ha evidenziato.

Sulla sostituzione di Cole Palmer ha assicurato che non c'entrasse con un problema di forma, anche se l'attaccante, che sta ancora tornando al 100%, non era freschissimo: "Problema di forma? No, credo che si stesse impegnando molto, ma era un po' stanco. Nel complesso, ha fatto una buona partita". Poi sulla mancanza di esperienza che è costata cara al Chelsea: "Se si analizza la prima ora di partita, non si parla di esperienza. Ma dopo, abbiamo faticato. I cambi che hanno fatto - Watkins, Onana e Sancho - li hanno migliorati un po'".