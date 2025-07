Ufficiale Jesé Rodriguez "torna a casa": terza avventura al Las Palmas per lo spagnolo

Adesso è ufficiale: per la terza volta in carriera l'attaccante spagnolo Jese Rodriguez riparte dal Las Palmas. A renderlo noto è la società canarina attraverso il proprio sito ufficiale, che ha annunciato l'accordo per il calciatore svincolato.

Questa la nota pubblicata dal Las Palmas:

"Dopo la sua ultima esperienza nel club nella stagione 2021/22, Jesé ha proseguito la sua carriera con l'Ankaragücü (Turchia), la Sampdoria (Italia), il Coritiba (Brasile) e il Johor DT (Malesia), acquisendo esperienza internazionale nei campionati europei e sudamericani.

Durante la sua precedente esperienza con i Yellows, nella stagione 2021/22, è stato un pilastro della lotta della squadra per la promozione in Prima Divisione. Ha giocato 39 partite della Liga SmartBank, segnando 11 gol e fornendo 4 assist, oltre ad aver giocato entrambe le partite dei play-off contro il CD Tenerife. In totale, ha giocato 2.978 minuti nella stagione regolare e 107 minuti nei play-off promozione.

Jesé ha indossato la maglia dell'UD Las Palmas in 73 partite ufficiali, l'ultima delle quali è stata il derby delle Canarie, valido per la promozione del 2022.

Cresciuto nel vivaio del Real Madrid, dove ha esordito in prima squadra nel 2011, Jesé ha vinto due Champions League, una Liga, una Coppa del Re, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club con il club. È stato trasferito al Paris Saint-Germain nel 2016 e, dopo diversi prestiti (Stoke City, Real Betis, Sporting CP), è passato per la prima volta all'UD Las Palmas nel 2017"