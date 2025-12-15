Il Chelsea anticipa tutti per Kees Smit: primi contatti in vista di gennaio, ma il Newcastle accelera

Il Chelsea ha mosso i primi passi nella corsa a Kees Smit, promettente centrocampista della Nazionale olandese, aprendo i contatti con l’entourage del giocatore in vista della sessione invernale di mercato. A riportarlo è iNews, che parla di colloqui esplorativi già avviati tra il club londinese e i rappresentanti del classe 2006.

Il talento di proprietà dell’AZ Alkmaar, appena 19 anni, è reduce da una stagione di svolta in Eredivisie, dove si è imposto come uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. La sua capacità di gestire i ritmi di gioco e la qualità nel palleggio hanno portato diversi osservatori a paragonarlo a profili come Frenkie de Jong e Martin Ødegaard.

Secondo quanto filtra da Stamford Bridge, il reparto scouting dei Blues sta valutando seriamente l’operazione, anche se la valutazione di circa 25 milioni di sterline impone riflessioni legate alle Profit and Sustainability Rules (PSR). Il Chelsea, infatti, potrebbe rimandare un’offerta ufficiale all’estate, a meno di cessioni che liberino margine finanziario già a gennaio. Enzo Maresca apprezza molto la duttilità tattica del giocatore, ritenendolo compatibile con un centrocampo che ruota attorno a Enzo Fernández e Moises Caicedo.

Nel frattempo, però, il Newcastle è pronto ad affondare il colpo. I Magpies, secondo iNews, starebbero valutando seriamente un’offerta già nelle prime settimane del mercato invernale, convinti che Kees possa dare un contributo immediato alla squadra di Eddie Howe, sia in Premier League che nelle competizioni europee.

Il giocatore guarda con interesse alla Premier League e l’AZ Alkmaar, pur preferendo trattenerlo fino all’estate, sarebbe disposto a cederlo di fronte all’offerta giusta.