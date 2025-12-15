Brendan Rodgers in viaggio da Retegui: il sogno è affiancare Salah all'azzurro

Un ex allenatore del Liverpool per Mohamed Salah, ma non ad Anfield, bensì in Arabia Saudita. Brendan Rodgers, secondo quanto riferito da TalkSport, è infatti in viaggio per l’Arabia Saudita, dove dovrebbe formalizzare l’accordo con l'Al-Qadsiah, che ha esonerato di recente Michel Gonzalez.

Nella formazione, che milita in Saudi Pro League e attualmente occupa il quinto posto in classifica, Rodgers troverà già un attacco niente male, visto che il bomber è l’azzurro Mateo Retegui. In squadra, tra gli altri, anche Nacho, l’ex Cagliari Nahitan Nandez e Julian Weigl.

Da Liverpool, però, potrebbe arrivare un rinforzo ulteriore. La società di Khobar sarebbe infatti tra le più attive sulle tracce di Salah, il cui futuro è in bilico dopo le dichiarazioni con cui l’egiziano ha ufficializzato la rottura con Arne Slot. Nel caso, sarebbe un rendez-vous dopo i comuni anni di Anfieled, nei quali però non si sono mai sfiorati: Rodgers ha guidato i Reds dal 2012 al 2015, mentre Salah è arrivato solo nel 2017.