Ufficiale Inter Miami, colpo Reguilon: "Qui per vincere". L'annuncio e tutti i dettagli

Colpo spagnolo per l’Inter Miami. La franchigia della Florida ha infatti annunciato oggi di aver ingaggiato il laterale sinistro Sergio Reguilón fino a dicembre 2027, con un’opzione di rinnovo fino a dicembre 2028. Reguilon occuperà uno slot internazionale in rosa, fa sapere la società in cui gioca anche Lionel Messi nel suo comunicato stampa ufficiale.

Reguilon sbarca oltreoceano dopo una carriera al vertice in Europa. Cresciuto nel Real Madrid, si è poi imposto al Siviglia, con cui ha vinto l’Europa League nel 2020. Un successo bissato più di recente con il Tottenham, salutato a parametro zero dopo due stagioni in quel di Londra.

In Premier League l’iberico, che vanta anche sei presenze con la maglia della nazionale spagnola, ha giocato anche con Manchester United e Brentford: “È un progetto molto ambizioso, un Club vincente che fa le cose nel modo giusto, ed è questo che mi ha attratto: venire qui per continuare a vincere e competere - ha dichiarato ai canali ufficiali dell’Inter Miami -. Il mio obiettivo è continuare a vincere, andare a caccia dei trofei che ci mancano e vincere tutto qui”.