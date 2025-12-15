Muñoz fa gola alle big: Manchester City in prima fila, ma Palace fa muro

Le prestazioni di Daniel Muñoz con la maglia del Crystal Palace non sono passate inosservate. Il terzino colombiano è diventato uno dei profili più seguiti in vista della finestra invernale di mercato, grazie a una serie di prove di alto livello in Premier League che hanno attirato l’attenzione dei principali club europei.

Secondo quanto riferito da CaughtOffside, il Manchester City sta monitorando da tempo l’esterno difensivo classe 1996. Pep Guardiola apprezza in modo particolare l’atletismo, l’intensità nel pressing e la propensione offensiva di Muñoz, caratteristiche ideali per il sistema di gioco dei Citizens, in cui i terzini hanno un ruolo chiave nella fase di costruzione e negli inserimenti senza palla. Al momento non è ancora arrivata un’offerta formale, ma il club avrebbe già raccolto un dossier di scouting molto approfondito.

Non c’è però solo il City. Chelsea e Manchester United seguono con interesse l’evoluzione del giocatore, valutato come rinforzo capace di garantire solidità difensiva e spinta sulla fascia. Anche il Liverpool si è inserito nella corsa: i Reds vedono Muñoz come un’opzione duttile per aumentare profondità e concorrenza sulle corsie laterali, nell’ambito della ricostruzione avviata da Arne Slot.

Fuori dall’Inghilterra, Barcellona e Atlético Madrid stanno osservando la situazione. Entrambi i club apprezzano la disciplina tattica e la produzione offensiva del colombiano, autore di diversi contributi decisivi partendo dalla difesa.

Il Crystal Palace, tuttavia, ha chiuso la porta a una cessione a gennaio. Il club considera Muñoz centrale nel progetto di Oliver Glasner e, con un contratto fino al 2028, non è sotto pressione. Come riporta ancora CaughtOffside, solo offerte molto elevate in futuro potrebbero far cambiare idea alla dirigenza.