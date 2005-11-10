Peggiorano le condizioni di Jesus de Miguel: l'aggiornamento del Tenerife è preoccupante

Cresce la preoccupazione in Spagna per le condizioni di Jesus de Miguel. Il Tenerife, club militante nella Segunda División, ha comunicato poco fa un peggioramento del quadro clinico dell'attaccante 30enne, ricoverato dopo il violentissimo scontro di gioco con il portiere dell'Andorra, Jesus Owono, avvenuto durante la sfida di campionato.

Con un breve comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il club canario ha aggiornato sulle condizioni del giocatore: "Lo stato di salute di Jesus de Miguel è peggiorato dal punto di vista neurologico. Forniremo ulteriori informazioni nelle prossime ore". L'incidente si è verificato nei minuti di recupero, quando il risultato era fermo sul 2-2. Lanciato in profondità, De Miguel è stato travolto da Owono, uscito in ritardo nel tentativo di intercettare il pallone. L'impatto è stato violentissimo e il portiere dell'Andorra è stato immediatamente espulso, mentre i giocatori di entrambe le squadre hanno richiamato con urgenza i soccorsi, resisi conto della gravità della situazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l'attaccante avrebbe riportato un arresto cardiorespiratorio direttamente sul terreno di gioco. L'incontro è stato sospeso definitivamente al 108', consentendo ai sanitari di intervenire e trasportare il calciatore in ambulanza all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria. Il primo bollettino medico aveva riferito che De Miguel aveva ripreso conoscenza grazie alle manovre di rianimazione cardiopolmonare praticate dal personale sanitario durante il trasporto, pur rimanendo privo di coscienza. In serata il Tenerife aveva parlato di condizioni "stabili ma gravi" e del ricovero in terapia intensiva. L'ultimo aggiornamento, però, desta grande preoccupazione.

Nelle ore successive all'incidente, numerosi compagni di squadra si sono recati in ospedale per stargli vicino. Anche l'Andorra, club presieduto da Gerard Piqué, ha espresso la propria vicinanza con un messaggio sui social: "L'FC Andorra esprime tutto il suo sostegno e i migliori auguri a Jesus de Miguel dopo il grave incidente avvenuto durante la partita. Gli auguriamo una pronta guarigione. I nostri pensieri sono rivolti al giocatore, alla sua famiglia e al CD Tenerife".