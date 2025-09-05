Ufficiale Kalajdzic torna in Austria: ufficiale il prestito al LASK dal Wolverhampton

Sasa Kalajdzic torna in Austria. L’attaccante classe 1997 si è trasferito in prestito al LASK per una stagione, lasciando temporaneamente il Wolverhampton.

Reduce da un lungo recupero in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore subita nel febbraio 2024, Kalajdzic è recentemente tornato in campo con gli Wolves, contribuendo alla vittoria in Carabao Cup contro il West Ham e collezionando anche qualche minuto in Premier League contro l’Everton.

Da quando è approdato al Molineux tre anni fa, il centravanti austriaco ha dovuto fare i conti con due gravi infortuni al ginocchio che ne hanno limitato l’impiego. Nonostante ciò, nelle sue 16 presenze con i Wolves è riuscito a lasciare il segno, segnando tre reti, due delle quali decisive nelle vittorie contro Everton e Bournemouth nel 2023.

Dopo l’esperienza all’Eintracht Francoforte, interrotta anch’essa per problemi fisici, Kalajdzic ha completato un’intera preparazione estiva sotto la guida di Vitor Pereira e ora cerca continuità con il LASK.