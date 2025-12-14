Debutta il 19enne Valdepenas, Rodrygo ancora dal 1': Alaves-Real Madrid, le formazioni ufficiali
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Alaves-Real Madrid, gara valida per la 16esima giornata di LaLiga. La prima novità lato blancos è l’esordio del giovane Valdepeñas (classe 2006), che giocherà come terzino sinistro dal primo minuto. La seconda è il ritorno di Mbappé, che aveva saltato la sfida di Champions contro il City.
Rudiger è confermato al centro della difesa insieme ad Asencio, disdetta per Huijsen che dovrà aspettare per tornare in campo (in panchina). Spicca la seconda chiamata da titolare di fila di Rodrygo, dopo la sua grande partita contro il City. Tutti gli occhi saranno su questa partita, che potrebbe decidere tanto del futuro di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid.
Alaves (4-1-4-1): Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco; Calebe, Ibanez, Suarez, Rebbach; Boye.
Allenatore: Coudet.
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Vinicius, Mbappé.
A disposizione: Ceballos, Cestero Sancho, B.Diaz, G.Garcia, Huijsen, Lunin, J.Martinez, Mastantuono, Mestre, Pitarch.
Allenatore: Xabi Alonso.
Il programma completo della 16^ giornata in Liga
Real Sociedad - Girona 1-2
Atletico Madrid - Valencia 2-1
Maiorca - Elche 3-1
Barcellona - Osasuna 2-0
Getafe - Espanyol 0-1
Siviglia - Oviedo 3-0
Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0
Levante - Villarreal (posticipata)
Alaves - Real Madrid
Vallecano - Betis
Classifica aggiornata
1. Barcellona 43 (17 partite giocate)
2. Real Madrid 36 (16)
3. Villarreal 35 (16)
4. Atletico Madrid 34 (17)
5. Espanyol 30 (16)
6. Betis 24 (15)
7. Athletic Bilbao 23 (17)
8. Celta Vigo 22 (16)
9. Siviglia 20 (16)
10. Getafe 20 (16)
11. Elche 19 (16)
12. Alaves 18 (15)
13. Vallecano 17 (15)
14. Maiorca 17 (16)
15. Real Sociedad 16 (16)
16. Osasuna 15 (16)
17. Valencia 15 (16)
18. Girona 15 (16)
19. Oviedo 10 (16)
20. Levante 9 (15)