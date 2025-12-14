Ligue 1, il Lens è campione d'inverno col 2-0 al Nizza. Folle Auxerre-Lilla, 4 espulsi
Colpaccio del Lens, che si fa il regalo di Natale anticipato. I Sang et Or, infatti, trascorreranno la pausa invernale in testa alla Ligue 1, guardando dall'alto il PSG: la vittoria sul Nizza (2-0) permette loro di tornare davanti alla ciurma di Luis Enrique, campione di Francia in carica. Al contrario, gli aquilotti continuano a perdere drasticamente quota e incassano la nona sconfitta consecutiva.
Pazzo Auxerre-Lilla, in un match da scintille allo stato puro in campo e con due espulsioni per parte, ma è il LOSC in trasferta ad avere la meglio contro la terzultima in classifica di Ligue 1: finisce 3-4 dopo 7 minuti di recupero ben 6 gol segnati nel secondo tempo. Così les dogues si portano sul terzo gradino del podio con 32 punti, scavalcando momentaneamente il Marsiglia di De Zerbi.
Solo un pareggio a reti bianche tra Strasburgo e Lorient, che però smuovono la graduatoria. Il Racing perde terreno dal Rennes e dal sesto posto, così come dalla zona Europa, mentre les merlus scavalcano proprio il Nizza per posizionarsi al dodicesimo posto.
Il programma della 16ª giornata di Ligue 1
Venerdì 12 dicembre 2025
Angers vs Nantes 4-1
Sabato 13 dicembre 2025
Rennes vs Brest 3-1
Metz vs PSG 2-3
Paris FC vs Tolosa 0-3
Domenica 14 dicembre 2025
Lione vs Le Havre 1-0
Strasburgo vs Lorient 0-0
Auxerre vs Lille 3-4
Lens vs Nizza 2-0
20:45 – Marsiglia vs Monaco
Classifica aggiornata
1. Lens 37*
2. PSG 36*
3. Lilla 32*
4. Marsiglia 29
5. Rennes 27*
6. Lione 27*
7. Strasburgo 23*
8. Monaco 23
9. Tolosa 23*
10. Angers 22*
11. Brest 19*
12. Lorient 18
13. Nizza 17*
14. Paris FC 16*
15. Le Havre 15*
16. Auxerre 12*
17. Nantes 11*
18. Metz 11*
*una gara in più