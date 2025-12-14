Bundesliga, chance colossale persa dal Bayern: 2-2 con il Magonza ultimo, Karl ancora in gol
Nessuno stacco a +12. Il Bayern Monaco perde il treno dell'allungo in vetta alla classifica di Bundesliga e riesce solamente a rimontare il Magonza: il 17enne Lennart Karl non si stanca mai di segnare (secondo gol di fila dopo quello in Champions allo Sporting Lisbona) e apre l'incontro, Potulski ha rimesso in parità il match allo scadere del primo tempo, poi il colpo di scena con la rete del sorpasso di Lee Jae-Sung.
Il rigore nel finale di Kane ha permesso quantomeno ai Die Roten di evitare la figuraccia contro l'ultima in classifica e di strappare almeno un punto. Ma chance incredibile persa dai ragazzi di Kompany, che vedono Lipsia e Dortmund a -9. Il Magonza invece si porta a -4 da St. Pauli ed Heidenheim, mantenendo aperta la lotta alla salvezza.
Il risultato
Bayern Monaco - Magonza 2-2
29' Karl (B), 45'+2 Potulski (M), 67' Lee Jae-Sung (M), 87' rigore Kane (B)
Il programma della 14^ giornata in Bundesliga
Union Berlino - Lipsia 3-1
Eintracht Francoforte - Augusta 1-0
Hoffenheim - Amburgo 4-1
Borussia Monchengladbach - Wolfsburg 1-3
St. Pauli - Heidenheim 2-1
Bayer Leverkusen - Colonia 2-0
Friburgo - Borussia Dortmund 1-1
Bayern Monaco - Magonza 2-2
Werder Brema - Stoccarda
Classifica
1. Bayern 38*
2. RB Lipsia 29*
3. Dortmund 29*
4. Leverkusen 26*
5. Hoffenheim 26*
6. Francoforte 24*
7. Stoccarda 22
8. Union Berlino 18*
9. Friburgo 17*
10. Colonia 16*
11. Borussia Monchengladbach 16*
12. Werder Brema 16
13. Wolfsburg 15*
14. Amburgo 15*
15. Augusta 13*
16. Heidenheim 11*
17. St. Pauli 11*
18. Magonza 7*
*una partita giocata in più