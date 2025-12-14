Bundesliga, chance colossale persa dal Bayern: 2-2 con il Magonza ultimo, Karl ancora in gol

Nessuno stacco a +12. Il Bayern Monaco perde il treno dell'allungo in vetta alla classifica di Bundesliga e riesce solamente a rimontare il Magonza: il 17enne Lennart Karl non si stanca mai di segnare (secondo gol di fila dopo quello in Champions allo Sporting Lisbona) e apre l'incontro, Potulski ha rimesso in parità il match allo scadere del primo tempo, poi il colpo di scena con la rete del sorpasso di Lee Jae-Sung.

Il rigore nel finale di Kane ha permesso quantomeno ai Die Roten di evitare la figuraccia contro l'ultima in classifica e di strappare almeno un punto. Ma chance incredibile persa dai ragazzi di Kompany, che vedono Lipsia e Dortmund a -9. Il Magonza invece si porta a -4 da St. Pauli ed Heidenheim, mantenendo aperta la lotta alla salvezza.

Il risultato

Bayern Monaco - Magonza 2-2

29' Karl (B), 45'+2 Potulski (M), 67' Lee Jae-Sung (M), 87' rigore Kane (B)

Il programma della 14^ giornata in Bundesliga

Union Berlino - Lipsia 3-1

Eintracht Francoforte - Augusta 1-0

Hoffenheim - Amburgo 4-1

Borussia Monchengladbach - Wolfsburg 1-3

St. Pauli - Heidenheim 2-1

Bayer Leverkusen - Colonia 2-0

Friburgo - Borussia Dortmund 1-1

Bayern Monaco - Magonza 2-2

Werder Brema - Stoccarda

Classifica

1. Bayern 38*

2. RB Lipsia 29*

3. Dortmund 29*

4. Leverkusen 26*

5. Hoffenheim 26*

6. Francoforte 24*

7. Stoccarda 22

8. Union Berlino 18*

9. Friburgo 17*

10. Colonia 16*

11. Borussia Monchengladbach 16*

12. Werder Brema 16

13. Wolfsburg 15*

14. Amburgo 15*

15. Augusta 13*

16. Heidenheim 11*

17. St. Pauli 11*

18. Magonza 7*

*una partita giocata in più