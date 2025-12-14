Xabi Alonso in bilico, il rivale Coudet lo consola: "Non ho i social, queste cose non lo riguardano"

Il Real Madrid si gioca tanto, Xabi Alonso forse si gioca tutto. Sembrerà strano dirlo dopo così poco tempo dall'inizio della stagione, ma a Madrid funziona così da sempre: bisogna vincere sempre, altrimenti avanti un altro. E dopo qualche incertezza di troppo, la sfida contro l'Alaves rappresenta già una sorta di ultima spiaggia, dato che il Barcellona è già volato a +7 battendo l'Osasuna.

Il tecnico avversario, Eduardo Coudet, però non si fida: "Non importa quante sconfitte abbia raccolto, perché tutti i giocatori che sono a Madrid sono molto bravi", ha fatto notare. "Real ferito? Mi piace giocare contro i migliori e non guardo le dinamiche dell'avversario".

Interrogato sul futuro del collega Xabi Alonso, Coudet ha aggiunto: "Non credo che sia una cosa che lo riguardi. Ha fatto un grande percorso. Per quanto riguarda i rumor che ci sono beh, non ho social network e non sono intaccato da tutto quello che viene detto dalla gente. Se è l'allenatore del Madrid è perché ha tutti i meriti per esserlo e a lui sarà più chiaro di chiunque altro che queste situazioni accadono. È un allenatore di carattere e di grandi convinzioni".