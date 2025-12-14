Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Super Lig, Abraham segna ma il Trabzonspor in 11 contro 10 la rimonta: 3-3 col Besiktas

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

Sei gol e un espulso nel match infuocato tra Trabzonspor-Besiktas: finisce 3-3 per la lotta tra piani alti, ma così la banda di Andre Onana concede una piccola fuga al Galatasaray in cima alla classifica di Süper Lig. Abraham (in prestito con obbligo di riscatto dalla Roma) e la doppietta di Cerny indirizzano l'incontro, finché il Trabzonspor in 11 contro 10 dal minuto 38 per l'espulsione dell'ex Atalanta El Bilal Toure trova la rimonta.

Un punto a testa dunque, ma le aquile turche si piazzano al quinto posto, a -3 dalla zona Europa e dal Goztepe (vincente 1-0 contro il Gaziantep). Karagumruk e Kocaelispor si inchiodano sull'1-1, il Basaksehir di Shomurodov (in gol) vince 2-0 sul Samsunspor fuori casa invece.

Il programma della 16^ giornata nella Super Lig turca
Kasimpasa-Genclerbirligi 0-0
Rizespor-Eyupspor 3-0
Kayserispor-Alanyaspor 0-0
Antalyaspor-Galatasaray 1-4
Gaziantep-Goztepe 0-1
Karagumruk-Kocaelispor 1-1
Samsunspor-Istanbul Basaksehir 0-2
Trabzonspor-Besiktas 3-3
Fenerbahce-Konyaspor

Classifica aggiornata
1. Galatasaray 39 punti
2. Trabzonspor 35
3. Fenerbahce 33*
4. Goztepe 29
5. Besiktas 26
6. Samsunspor 25
7. Gaziantep 23
8. Basaksehir 20
9. Kocaelispor 20
10. Alanyaspor 18
11. Rizespor 18
12. Konyaspor 16*
13. Genclerbirligi 15
14. Kasimpasa 15
15. Antalyaspor 15
16. Kayserispor 14
17. Eyuspor 13
18. Karagumruk 9

*una gara in meno

Classifica marcatori
11 gol: Onuachu (Trabzonspor)
10 gol: Shomurodov (Istanbul Basaksehir)
8 gol: Icardi (Galatasaray)
7 gol: Nayir (Konyaspor) e En-Nesyri (Fenerbahce)

