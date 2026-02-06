Monaco, esclusioni eccellenti per Pocognoli dalla lista UEFA: non ci sarà Pogba

Il Monaco ha reso nota la lista UEFA per le prossime partite di Champions League. La formazione del Principato il prossimo 17 e 25 febbraio sfiderà il Paris Saint-Germain nel playoff della competizione europea ma lo farà senza Paul Pogba. Il centrocampista francese infatti è ancora infortunato e la data del suo rientro ancora non è certa. Per questo motivo Pocognoli ha deciso di toglierlo dall’elenco.

L’ex Juventus non sarà l’unico escluso eccellente. Non ci saranno nemmeno Takumi Minamino e Mohammed Salisu. Sono stati invece aggiunti alla lista UEFA i due nuovi acquisti Simon Adingra e Wout Faes oltre a Krépin Diatta.