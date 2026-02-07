Domani Le Classique e il derby della Costa Azzurra: il programma del 21° turno in Ligue 1
Giornata di big match in Ligue 1. Sfida affascinanti, sfide avvicinanti, sfide molto sentite. Il clou di questo fine settimana sarà nell'epilogo di domani sera al "Parco dei Principi" di Parigi dove andrà in scena Le Classique fra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia mentre nel pomeriggio invece ci sarà il derby della Costa Azzurra fra il Nizza e il Monaco.
La 21a giornata
Venerdì 6 febbraio
Metz-Lille 0-0
Sabato 7 febbraio
Lens-Rennes
Brest-Lorient
Nantes-Lione
Domenica 8 febbraio
Nizza-Monaco
Angers-Tolosa
Auxerre-Paris FC
Le Havre-Strasburgo
Paris Saint-Germain-Olympique Marsiglia
CLASSIFICA
Paris Saint-Germain 48
Lens 46
Olympique Marsiglia 39
Lione 39
Lille 33*
Rennes 31
Strasburgo 30
Tolosa 30
Lorient 28
Monaco 27
Angers 26
Brest 23
Nizza 22
Paris FC 21
Le Havre 20
Nantes 14
Auxerre 13
Metz 13*
*una partita in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.