Nuova mazzata per Militao: 4 mesi di stop, la partecipazione al Mondiale è a rischio

Brutta notizia per il Real Madrid e per Eder Militao. Il difensore brasiliano sarà fermo circa quattro mesi a causa di una grave lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, con interessamento del tendine prossimale. La prognosi iniziale parla di tre mesi e mezzo, ma non si esclude che il centrale torni solo ad aprile 2026. Un duro colpo anche al sogno di partecipare al Mondiale.

L'infortunio è avvenuto poco prima della metà del primo tempo nella partita persa 2-0 contro il Celta Vigo, durante un contropiede: Militao ha avvertito un forte dolore alla coscia sinistra e i medici sono subito intervenuti. La risonanza magnetica ha confermato la gravità della lesione. Per Militao è il terzo problema fisico della stagione, dopo la contusione nel derby e il fastidio all’adduttore destro accusato contro la Tunisia, che lo ha costretto a saltare due partite. Questa volta la lesione è più seria e lo terrà lontano dai campi a lungo.

Il 60% della difesa in infermeria - La situazione del Real Madrid è critica: dei 25 giocatori della rosa, sei difensori sono indisponibili. Oltre a Militao, sono fuori Carvajal (artroscopia al ginocchio destro), Trent Alexander-Arnold (rottura del retto anteriore del quadricipite sinistro), Huijsen (problemi al ginocchio), Alaba (problemi al soleo destro) e Mendy (rottura del bicipite femorale destro). Solo quattro difensori rimangono a disposizione di Xabi Alonso: Rüdiger, Asensio, Carreras e Fran García.