Kroos riprende a giocare e torna al Real Madrid? Lui se la ride: "Bel tentativo"

Xabi Alonso ha lasciato aperta la porta a un acquisto nel mercato di gennaio e hanno già iniziato a circolare dei nomi, soprattutto di centrocampisti. Così, il noto account Instagram 433 ha proposto una serie di candidati che potrebbero arrivare al Real Madrid. E con indosso la camiseta blanca del club madrileno sono comparsi Vitinha (PSG), Rodrigo (Pallone d'Oro 2024 al City), Declan Rice dell'Arsenal e una sorpresa.

Toni Kroos. Esattamente, il grandioso "architetto" tedesco che si è ritirato nell'estate del 2024 dopo aver vinto il premio di giocatore dell'anno e la Champions League al suo ultimo anno al Real Madrid, così come LaLiga e la Supercoppa spagnola. Per un totale di 23 trofei durante la sua permanenza decennale al Santiago Bernabeu. Ma è arrivata, dal nulla, la risposta del 36enne di fronte al tentativo compiuto sul web.

L'ex Real infatti non ha esitato a replicare a quella pubblicazione con una battuta: "Bel tentativo", accompagnato da una faccina che ride fino alle lacrime. Kroos, come noto, si è ritirato nel 2024 e non ha alcuna intenzione di tornare a giocare. E proprio nella giornata di oggi compie 36 anni e ha ricevuto un augurio speciale da un suo grande ex compagno: Sergio Ramos. In un post sui social, il centrale spagnolo ha scritto: "Il grande Antonio compie gli anni. Tanti auguri, caro amico! Che tu possa goderti la tua giornata e continuare a goderti la vita con quell’autenticità che ti contraddistingue. Mi manchi, bro". Tutto con una foto a corredo di entrambi ai tempi d'oro del Real Madrid.