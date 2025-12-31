Toni Kroos avverte tutti: "Mondiale 2026? Marocco fra le favorite, mi aspetto molto"

L'ex centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca, Toni Kroos, si proietta ai Mondiali in programma nell'estate 2026, che si disputeranno fra Canada, Stati Uniti e Messico. L'ex Campione del Mondo ne ha parlato in una intervista rilasciata ad un'altra leggenda del calcio, il brasiliano Romario.

Nel rispondere da quale squadra si aspetta di più nella manifestazione iridata, Kroos ha risposto prontamente inserendo fra le favorite assolute una squadra in grande crescita in questi ultimi anni: "Potrebbe essere una sorpresa, ma dirò il Marocco. Mi dispiace, non dico il Brasile. Ma se vincono, mi va bene, ok?", ha aggiunto con un sorriso. Nell'edizione giocata nel 2022 in Qatar il Marocco ha già sorpreso tutti arrivando fino alle semifinali. "Sono molto forti dal punto di vista tecnico" - ha spiegato Kroos - ". E negli ultimi anni sono migliorati molto".

In merito alle possibilità di risalita per la sua Germania poi, che come l'Italia ha mostrato diverse crepe nel percorso di qualificazione al torneo, ha poi analizzato: "La Germania ha sempre una possibilità, ma non la vedo tra le favorite. Probabilmente arriveranno di nuovo ai quarti di finale o alle semifinali, ma li stimo un po' più bassi (di Spagna, Portogallo, Francia e Marocco, ndr)".