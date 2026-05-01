Kroos torna al Real Madrid? In Germania filtra incertezza: nessun contatto tra le parti
Al netto di quanto emerso nelle ultime settimane in Spagna, Sky Sports DE ha voluto disporre un chiarimento sulla situazione legata a Toni Kroos e quello che sarebbe un clamoroso ritorno al Real Madrid, non da calciatore ma con un ruolo specifico in società. Negli ultimi giorni, il campione del mondo 2014 è stato più volte accostato a una posizione dirigenziale o tecnica presso il suo ex club, attualmente in crisi.
Tuttavia, secondo le informazioni dell'emittente satellitare, non c'è stato ancora alcun contatto in merito tra i Blancos e l'ex centrocampista 36enne. Kroos si era trasferito dal Bayern Monaco al Real Madrid nell'estate del 2014, segnando per oltre un decennio una delle epoche più vincenti della storia del club (5 Champions League con altri 17 trofei). Il metronomo diventato regista insostituibile della corazzata spagnola.
Quasi nessun altro giocatore rappresenta così bene la fase di dominio del Real nel calcio d'élite europeo, un periodo di splendore che i vertici del club rimpiangono profondamente. Quest'anno, infatti, con ogni probabilità le Merengues rimarranno senza titoli per la seconda stagione consecutiva. Dopo il suo ritiro dal calcio giocato nell'estate del 2024, un ritorno al Real Madrid rappresenterebbe un passo molto significativo per Kroos: il profondo rispetto e il legame con il club di Florentino Perez rimane intatto e profondo, ma al momento si negano riavvicinamenti concreti.
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