Borussia Dortmund intimorito dal Barcellona: vuole Samuele Inacio, avviati i contatti

Proprio quando il Borussia Dortmund aveva in mente di blindare il suo diamante grezzo, adesso rischia di perderlo. Samuele Inacio, seconda punta di origini italiane e sulla bocca di tutti dopo l'esordio da titolare da sogno in giallonero a 18 anni, è finito nel mirino delle grandi d’Europa. Infatti, secondo quanto riferito da SPORT, il club tedesco teme l'offensiva del Barcellona: i blaugrana, sempre più orientati a saccheggiare i migliori giocatori del continente, avrebbero già avviato i contatti per il trequartista, forti di un "via libera" tecnico che proietterebbe il diciottenne direttamente verso la Catalogna.

Non a caso. In questa stagione il figlio d'arte dell'ex Napoli e Atalanta Piá ha già messo a referto 10 gol e 2 assist, confermandosi come il profilo più interessante del BVB. Per contrastare l'inserimento del Barcellona e pure del PSG, fortemente interessato, il Dortmund ha messo sul piatto un rinnovo contrattuale importante. L'offerta formale prevede un salto salariale dai 150mila euro attuali a quasi 500mila euro a stagione, con la promessa di un inserimento in pianta stabile in prima squadra dalla prossima stagione.

Il futuro dell'azzurrino Under 19 resta però in bilico e si deciderà durante l'estate. Sebbene il contratto con il Dortmund scada nel 2027, il Barcellona valuta due strade: tentare l'affondo immediato a cifre contenute o attendere la scadenza per un colpo a parametro zero. Tenendo conto delle impellenze economico-finanziarie del club blaugrana. Inacio jr è già a un bivio cruciale della sua carriera, a soli 18 anni.