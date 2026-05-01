Greenwood on fire al Marsiglia, ma in partenza: discordie con Benatia e mister Beye

In una stagione decisamente opaca per il terremoto all'Olympique Marsiglia e l'addio scottante di Roberto De Zerbi, il nome di Mason Greenwood è l’unico rappresentante del club francese a essere stato nominato per il titolo di miglior giocatore della Ligue 1. Dovrà vedersela con il blocco parigino composto Dembélé-Vitinha.Nuno Mendes, oltre all'ex Udinese Florian Thauvin, rinato al Lens. Eppure questa stagione parla da sola per l'ex Manchester United: 15 gol e 6 assist in 29 presenze, con il terzo posto nella classifica marcatori dietro a Lepaul e Panichelli.

E il futuro? L'annata di Greenwood a Marsiglia è stata segnata da rapporti complicati con la dirigenza dell'OM, in particolare con Medhi Benatia, e da un rapporto mai del tutto decollato con il traghettatore Habib Beye. Proprio il tecnico lo ha escluso dall'undici titolare nella recente sfida contro il Nizza, ufficialmente per motivi fisici. In conferenza stampa, l'allenatore senegalese ha chiarito che il giocatore ha accusato un dolore improvviso il giorno del match, ma ha confermato il suo recupero atletico in vista del prossimo impegno contro il Nantes.

La sfida contro i canarini in campionato potrebbe rappresentare uno degli ultimi atti di Greenwood con la maglia del Marsiglia. Dopo 2 anni all'ombra del Velodrome, le voci di un addio durante la prossima sessione estiva si fanno sempre più insistenti. La crisi profonda che sta attraversando il club e gli attriti interni sembrano spingere l'ex Manchester United lontano dalla Francia, secondo quanto riportato da Foot Mercato.