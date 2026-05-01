Real dietro l'angolo, il Benfica reagisce: Rui Costa organizza un incontro con Mourinho

Il futuro di José Mourinho sta rubando l'attenzione di tutti. Di fronte alle indiscrezioni che accostano lo Special One alla panchina del Real Madrid, il Benfica però ha deciso di non restare più a guardare: secondo quanto riferito dal quotidiano AS, il presidente Rui Costa ha infatti programmato un incontro per l'inizio della prossima settimana con l'obiettivo di rinnovare il contratto del tecnico portoghese.

Sebbene la permanenza a Lisbona sia la priorità per Mourinho, l'ombra dei Blancos incombe pesantemente, costringendo le aquile a una mossa anticipata per evitare di ritrovarsi senza condottiero in panchina. Tuttavia, è emersa una curiosità non di poco conto: all'interno del contratto dell'ex allenatore di Roma ed Inter è presente una clausola rescissoria di 3 milioni valida fino alla fine di maggio. Ecco spiegati i timori del Benfica, nonostante lo Special One abbia firmato un contratto valido fino al 2027.

Per Florentino Perez, presidente del Real Madrid, invece un'occasione d'oro per piombare su Mourinho e riportarlo a casa dopo l'addio nel 2013. C'è di più: il rinnovo proposto dal Benfica per blindare il 63enne di Setubal eliminerebbe la clausola d'uscita, rendendo l'eventuale indennizzo molto più oneroso e complicando i piani di Jorge Mendes, che ha già sondato il terreno con la dirigenza madridista a fari spenti. Il numero uno delle aquile, Rui Costa, avrebbe spinto sull'acceleratore perché convinto dei risultati eccellenti di Mou da quando è in sella. Vedremo come si evolverà la situazione.