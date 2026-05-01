Sgarbo all'Atalanta, il Borussia Dortmund vuole blindare Samuele Inacio: rinnovo vicino

Il Borussia Dortmund è vicino a blindare a lungo termine il gioiellino scippato all'Atalanta Samuele Inacio. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'accordo per il rinnovo sarebbe ormai imminente: attualmente sotto contratto fino al 2027, la seconda punta classe 2008 dovrebbe firmare il prolungamento a breve con il club giallonero. Resta da definire solo la durata: alcune fonti indicano una scadenza nel 2030 o nel 2031. In precedenza, la Bild aveva già riportato la presenza sul tavolo di un'offerta valida fino al 2030 per il ragazzo.

Inacio ha già debuttato in Bundesliga. Lo scorso weekend è partito titolare, impressionando nel 4-0 contro il Friburgo e confermando tutto il suo potenziale, oltre che le grandi presentazioni sul suo conto. Il classe 2008 e figlio d’arte - suo padre è l’ex Napoli e Atalanta Inacio Piá - ha rapito il cuore dei tifosi del Borussia Dortmund nell'ultimo impegno casalingo, ricevendo una valanga di applausi con tanto di standing ovation da parte dell'intero Signal Iduna Park all'uscita dal campo per favorire la sostituzione al minuto 74.

Nell'estate del 2024 un blitz del Borussia Dortmund ha tolto il 18enne dalle mani della Dea, situazione questa che ha lasciato una crepa insanabile tra i due club. Infatti, in occasione della gara di ritorno di Champions League a Bergamo tra nerazzurri e gialloneri, la dirigenza orobica si è rifiutata di partecipare al consueto pranzo UEFA con i rispettivi delegati tedeschi per la vicenda del ragazzo classe 2008: "Purtroppo no. Abbiamo effettivamente 'digiunato' La speranza era che cogliessero l’occasione di dialogare. Non c’è stata. Andiamo avanti", ha raccontato l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi due mesi fa.