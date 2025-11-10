L'Atletico scopre Baena: "In 8 nuovi dovevamo adattarci a Simeone. Non dobbiamo fermarci"

Salutato Angel Correa, la maglia numero 10 dell'Atletico Madrid ha trovato un nuovo erede: Alex Baena. L'ala sinistra spagnola di 24 anni si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nell'undici di Simeone, superati i problemi fisici che ne hanno rallentato l'inserimento, tra la lesione muscolare e l'appendicite. Ma dal successo (3-1) sul Levante è nata l'ennesima prestazione coi fiocchi dell'ex Villarreal, che ha analizzato le 4 vittorie di fila con i colchoneros e la rincorsa su Barcellona e Real Madrid.

"Cerco sempre di dare il massimo, di dare tutto per la squadra e per i compagni; poi le cose possono andare bene o male, ma bisogna sempre dare tutto. Provo ad aiutare in tutto ciò che posso", le prime parole riportate da MARCA e rilasciate da Baena nel post-partita. Un commento sull'intesa con gli attaccanti, Julian Alvarez e Griezmann: "Cerco di aiutarli in tutto ciò che posso. Per me è un orgoglio avere questi due compagni in squadra".

Rendimento in crescita: "Eravamo otto nuovi acquisti e dovevamo adattarci all’allenatore, ai compagni, alla filosofia… Inoltre abbiamo avuto anche degli infortuni, ed è stato difficile, ma ora che siamo tutti in salute le cose stanno andando bene. Stiamo lavorando molto bene. Poco a poco stiamo migliorando, accumulando vittorie, e non dobbiamo fermarci qui". Sulla convocazione della Spagna: "Sono molto felice. Giocare con la Nazionale è il massimo per un calciatore. Ora dobbiamo qualificarci per il Mondiale".