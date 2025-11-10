TMW Panserraikos, ai titoli di coda l'avventura di Bacci: il tecnico italiano tratta la risoluzione

Sta per chiudersi anzitempo l’avventura dell’allenatore italiano Cristiano Bacci alla guida del Panserraikos.

Secondo quanto raccolto da TMW, l’ex difensore, che in Italia è stato vice di Cioffi sulla panchina dell’Udinese e in Portogallo ha guidato Boavista e Moreirense, sta definendo in queste ore gli ultimi dettagli della separazione consensuale con la società ellenica.

Bacci ha guidato il Panserraikos in dieci partite: una vittoria, due pareggi e sette sconfitte il bilancio.