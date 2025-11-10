TMW
Panserraikos, ai titoli di coda l'avventura di Bacci: il tecnico italiano tratta la risoluzione
TUTTO mercato WEB
Sta per chiudersi anzitempo l’avventura dell’allenatore italiano Cristiano Bacci alla guida del Panserraikos.
Secondo quanto raccolto da TMW, l’ex difensore, che in Italia è stato vice di Cioffi sulla panchina dell’Udinese e in Portogallo ha guidato Boavista e Moreirense, sta definendo in queste ore gli ultimi dettagli della separazione consensuale con la società ellenica.
Bacci ha guidato il Panserraikos in dieci partite: una vittoria, due pareggi e sette sconfitte il bilancio.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
3 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Ora in radio
18:05Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile