Muriqi simbolo del Maiorca: sei reti in campionato, è il terzo di sempre della storia del club

Vedat Muriqi continua a legare il suo nome al Maiorca. Contro il Getafe, l’attaccante kosovaro ha siglato il gol decisivo che vale tre punti fondamentali e porta il suo bottino stagionale a sei reti in dieci partite e mezzo giocate. Un rendimento eccezionale che conferma il suo peso specifico nell’attacco del club isolano.ù

Con questo gol, Muriqi ha raggiunto quota 40 reti da quando è arrivato nella Liga, avvicinandosi a un traguardo storico: è ora a sole sei marcature dal secondo miglior realizzatore nella storia del club, il venezuelano Juan Arango (46). Ma c’è un dato ancora più eloquente: il centravanti ha segnato il 50% dei gol totali del Maiorca in questa stagione (6 su 12), una percentuale che lo mette sullo stesso piano di stelle come Mbappé, che ha realizzato la metà delle reti del Real Madrid (13 su 26).

Dopo il match, l'ex giocatore della Lazio ha spiegato che la rete contro il Getafe era frutto di un lavoro studiato in settimana: "È un gol preparato, sapevamo che con i palloni lunghi in profondità loro soffrivano. Samu Costa ha fatto un grande passaggio e Mojica è stato bravo ad andare a prenderlo". Ora il bomber si unirà alla nazionale del Kosovo, impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali: sabato affronterà la Slovenia e martedì la Svizzera, in una doppia sfida decisiva per il secondo posto nel girone. Muriqi, simbolo di un Maiorca che ritrova fiducia, continua a dimostrare di essere molto più di un semplice goleador: è il vero leader tecnico ed emotivo della squadra.