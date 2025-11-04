Perisic dal 1', Taremi out: Olympiakos-PSV e Bodo/Glimt-Monaco, le formazioni ufficiali
Sono state annunciate anche le formazioni ufficiali di Bodo/Glimt-Monaco e Olympiakos-PSV, ultime due gare valide per il quarto turno di League Phase di Champions League. Dal lato dei greci, mister Mendilibar lascia fuori due ex Serie A come Strefezza (Como) e Taremi (Inter), contatto invece sul prodotto del vivaio nerazzurro Pirola dal 1' in difesa.
Quanto al PSV di Bosz, invece, compare ancora titolare l'ex Inter Ivan Perisic nel tridente d'attacco chiuso da Tal e l'ex Parma Man. Coppia di centrali difensivi Gasiorowski-Schouten, con quest'ultimo dal passato a tinte rossoblù al Bologna. Dest (ex Barcellona e Milan) sul binario destro invece, Salah-Eddine dalla Roma fianco opposto.
Formazioni ufficiali
OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, D.Garcia; G.Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi.
Allenatore: Mendilibar.
PSV (4-3-3): Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, M.Junior, Veerman; Man, Til, Perisic.
Allenatore: Bosz.
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Moe, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Hogh, Hauge.
Allenatore: Knutsen.
MONACO (3-4-2-1): Kohn; Kehrer, Salisu, C.Henrique; Teze, Golovin, Coulibaly, Ouattara; Akliouche, Minamino; Balogun.
A disposizione: Cabral, Bamba, Michal, Ilenikhena, Idumbo, Biereth, Lienard, Stawiecki.
Allenatore: Pocognoli.
Champions League, il programma di oggi
18:45 Napoli – Francoforte (in corso)
18:45 Slavia Praga – Arsenal (in corso)
21:00 Atlético Madrid – Royale Union SG
21:00 Bodo/Glimt – Monaco
21:00 Juventus – Sporting
21:00 Liverpool – Real Madrid
21:00 Olympiakos – PSV
21:00 PSG – Bayern Monaco
21:00 Tottenham – FC Copenhagen