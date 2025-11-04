Perisic dal 1', Taremi out: Olympiakos-PSV e Bodo/Glimt-Monaco, le formazioni ufficiali

Sono state annunciate anche le formazioni ufficiali di Bodo/Glimt-Monaco e Olympiakos-PSV, ultime due gare valide per il quarto turno di League Phase di Champions League. Dal lato dei greci, mister Mendilibar lascia fuori due ex Serie A come Strefezza (Como) e Taremi (Inter), contatto invece sul prodotto del vivaio nerazzurro Pirola dal 1' in difesa.

Quanto al PSV di Bosz, invece, compare ancora titolare l'ex Inter Ivan Perisic nel tridente d'attacco chiuso da Tal e l'ex Parma Man. Coppia di centrali difensivi Gasiorowski-Schouten, con quest'ultimo dal passato a tinte rossoblù al Bologna. Dest (ex Barcellona e Milan) sul binario destro invece, Salah-Eddine dalla Roma fianco opposto.

Formazioni ufficiali

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, D.Garcia; G.Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi.

Allenatore: Mendilibar.

PSV (4-3-3): Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, M.Junior, Veerman; Man, Til, Perisic.

Allenatore: Bosz.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Moe, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Hogh, Hauge.

Allenatore: Knutsen.

MONACO (3-4-2-1): Kohn; Kehrer, Salisu, C.Henrique; Teze, Golovin, Coulibaly, Ouattara; Akliouche, Minamino; Balogun.

A disposizione: Cabral, Bamba, Michal, Ilenikhena, Idumbo, Biereth, Lienard, Stawiecki.

Allenatore: Pocognoli.

Champions League, il programma di oggi

18:45 Napoli – Francoforte (in corso)

18:45 Slavia Praga – Arsenal (in corso)

21:00 Atlético Madrid – Royale Union SG

21:00 Bodo/Glimt – Monaco

21:00 Juventus – Sporting

21:00 Liverpool – Real Madrid

21:00 Olympiakos – PSV

21:00 PSG – Bayern Monaco

21:00 Tottenham – FC Copenhagen