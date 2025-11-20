Un nuovo "acquisto" per il Barça: riecco Raphinha, due mesi dopo. Rientra anche Joan Garcia

Dopo due mesi di assenza, il Barcellona ritrova due giocatori che si sono fermati quasi ai nastri di partenza di questa stagione: il brasiliano Raphinha ed il portiere Joan Garcia.

Martedì e mercoledì si sono allenati regolarmente con il resto della squadra, come riporta Mundo Deportivo. Il loro rientro è previsto per la partita contro l'Athletic, prevista al Camp Nou il 22 novembre, al rientro dalla sosta.

L'assenza di Raphinha si è fatta sentire: al di là delle giocate, dei gol e degli assist, l'attaccante è un uomo chiave per il tipo di gioco che porta avanti Hansi Flick, a partire dal pressing organizzato che spinge in prima linea. Tanto che in sua assenza Rashford, il suo sostituto, è stato spostato sulla fascia e il Barça ha dovuto schierare due esterni.

In porta invece Szczesny ha dovuto rispondere alla chiamata d'emergenza del Barcellona. Il portiere polacco non è riuscito a raggiungere fin qui il livello mostrato da Joan Garcia, sebbene sia stato anch'egli vittima di una difesa che spesso non ha retto l'urto. Da capire se al suo rientro in gruppo, già avvenuto, Flick tornerà sui suoi passi ridando subito la titolarità a Joan Garcia a discapito dell'ex estremo difensore di Roma e Juventus.