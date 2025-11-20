Lamine Yamal erede di Messi? Jordi Alba dice no: "Leo senza rivali, non è paragonabile"

Dopo aver annunciato il ritiro qualche settimana fa al termine della stagione, il terzino sinistro dell'Inter Miami Jordi Alba, è tornato a parlare e lo ha fatto attraverso un'intervista concessa al canale 'El Larguero'. Queste le sue parole iniziando dal raccontare la decisione di dire basta col calcio: "Sono abbastanza rilassato anche se da un lato il calcio mi mancherà. Dopo il ritiro tornerò a Barcellona. L'esperienza a livello familiare è stata molto buona. E anche a livello calcistico, ma la qualità della vita in Spagna è spettacolare. È diverso vivere qui anche se sono sicuro che mi mancheranno alcune cose".

Perché si è voluto ritirare?

"Avrei potuto restare un anno, forse due, ma so che non mi pentirò perché nuovi progetti sono all'orizzonte. È stata una decisione molto ponderata e ne sono consapevole, come lo fu quella di lasciare il Barcellona perché pensavo che fosse il momento giusto. Mi diverto ancora a giocare, ma nella vita di tutti i giorni è difficile. Si tratta più di condividere con i miei compagni di squadra o con lo staff, ma quell'entusiasmo che si ha a 20 anni gradualmente svanisce".

Tornerà al Camp Nou come Messi?

"No, No (ride, ndr). Lui è il migliore della storia, è normale che abbia le chiavi dello stadio. Me lo godrò in altri modi, andando a vedere le partite con la mia famiglia. Messi non mi ha detto niente, sono sincero. Non gliel'ho nemmeno chiesto. Leo vuole un tributo, e spero che accada. Se lo merita, e penso che accadrà perché tutti aspettano quel momento".

Che pensa di Lamine?

"Penso che sia un giocatore fantastico. Ma ci sono altri grandi giocatori come De Jong, Pedri, Gavi... ma paragonandolo a Leo... non c'è paragone possibile. È senza rivali, secondo me".